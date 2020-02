Café Tivoli heropent deuren na positief advies van ingenieur Kristof Pieters

13 februari 2020

13u48 6 Kruibeke Café Tivoli heeft de deuren heropend nadat positief advies van een deskundige die de stabiliteit van het pand onderzocht. De zaak moest de deuren sluiten nadat de vloer begon te verzakken. Er zal wel nog verder onderzoek moeten gebeuren voor de herstelling van de fundering.

De problemen bij café Tivoli begonnen na de doortocht van storm Ciara zondagavond. Het café kreeg heel wat water binnen. Onder meer de kelder met daarin de tapinstallatie stond volledig blank. Toen echter ook de vloer begon te verzakken, werd in samenspraak met de burgemeester beslist om de zaak meteen te sluiten uit veiligheidsoverwegingen. Intussen is een ingenieur langs geweest. Die oordeelt dat er geen problemen zijn met de stabiliteit van het gebouw. Wel zal er verder onderzoek moeten gebeuren voor de herstelling van de weggespoelde fundering. Voor de uitbaters van Tivoli is het een hele opluchting dat ze mogen heropenen. Er werd gevreesd voor de tapinstallatie maar die blijkt ondanks de overstroming van de kelder toch intact te zijn.