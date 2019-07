Burchtstraat blijft onderbroken tijdens bouwverlof Kristof Pieters

08 juli 2019

18u45 2 Kruibeke Vanaf 15 juli tot en met 6 augustus zullen de werken in de Burchtstraat onderbroken worden omwille van het bouwverlof. Tijdens die periode blijft de werfzone ontoegankelijk voor doorgaand verkeer. De omleiding blijft behouden.

De gemeente benadrukt wel dat alle handelaars bereikbaar blijven, hetzij rechtstreeks of via de omleiding. Dit staat aangegeven via de naamborden op de grote omleidingsborden.

Na het bouwverlof wordt fase 3 afgewerkt: in het deel van de Burchtstraat tussen de Warandestraat en de Watermolenstraat wordt de fundering gelegd en wordt de onderlaag asfalt in de straat aangebracht.

De start van fase 4a (Watermolenstraat tem kruispunt ‘Stuer’) is eind augustus voorzien. De exacte datum volgt later.