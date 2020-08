Bromfiets in beslag genomen omdat bestuurder geen rijbewijs heeft Kristof Pieters

17 augustus 2020

In de Broekstraat in Kruibeke werd zondagavond een bromfietser gecontroleerd. Het voertuig was niet ingeschreven en niet verzekerd. De 21-jarige bestuurder had ook geen rijbewijs, wat voor de bromfiets klasse B verplicht is. De brommer werd in beslag genomen.