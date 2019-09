Brandweer slaat haar tenten op in tuin Cruybeeks Hof Kristof Pieters

18 september 2019

17u51 4 Kruibeke De brandweer van Kruibeke gaat een tijdelijke huisvesting krijgen in een tentconstructie. Begin volgend jaar gaat de huidige kazerne onder de sloophamer. Het gemeentebestuur heeft een akkoord met de eigenaar van het voormalig café Cruybeeks Hof om de tuin te gebruiken voor het opstellen van een tent.

Het café aan het Onze-Lieve-Vrouwplein staat momenteel leeg en de grote tuin grenst aan de huidige brandweerkazerne. “Het is dus ideaal om daar een tijdelijke constructie neer te poten”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). De tent is vooral bedoeld voor de voertuigen. Het personeel mag tijdelijk lokalen gebruiken in het gemeentehuis. Een tijdelijke verhuis naar de site van Duc d’O was geen optie. Het grootste deel van de brandweervrijwilligers woont vlakbij de kazerne en de interventietijd mag niet veranderen.

Tegen zomer 2021 alles klaar

Het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning van de nieuwe kazerne loopt eind deze week af. Normaal gezien zullen de werken in het voorjaar starten en tegen de zomer van 2021 zou alles dan klaar zijn.

De nieuwe kazerne komt op dezelfde plaats maar zal dubbel zo groot zijn. Het gebouw zal twee verdiepingen tellen. Boven komt er een cafetaria met leslokaal en een sportzaal. De oude grindparking verdwijnt en wordt bebouwd maar er zullen wel een aantal parkeerplaatsen komen die voorbehouden zijn voor de brandweer. De tweede uitrit via de Kapelstraat blijft bestaan. In totaal gaat het om een investering van 2,3 miljoen euro.