Brandje op schip tijdens werken op scheepswerf Kristof Pieters

29 september 2020

16u18 0 Rupelmonde De brandweerkorpsen van Kruibeke en Temse werden dinsdagmiddag opgeroepen voor een brandje in de Gelaagstraat bij de Scheldewerf Rupelmonde.

Het vuur was rond 15 uur ontstaan aan boord van een schip dat momenteel op de helling ligt voor herstelling. Tijdens werken was in het schip rubber beginnen smeulen, wat heel wat rookontwikkeling veroorzaakte. Echt gevaar was er nooit en het personeel kon zich tijdig uit de voeten maken. Het brandje was snel onder controle.