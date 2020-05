Boze reacties op sociale media omdat kerkklokken niet meer luiden als hulde aan de zorg Kristof Pieters

13 mei 2020

18u14 6 Kruibeke Er komen heel wat verontwaardigde reacties op het stopzetten van het klokkengelui om 20 uur ’s avonds. Sinds de start van de coronacrisis luiden elke avond de klokken van de drie kerken in Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Het gemeentebestuur zal nu aan de kerkfabriek voorstellen om de traditie nog een tijdje verder te zetten.

Volgens burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) is er nooit een instructie gegeven om te stoppen met het luiden van de klokken. “Het is niet op ons verzoek gestopt, maar de vraag is wel gekomen of dit nog langer gedaan moest worden aangezien er ook al een aantal applausacties zijn gestopt. Elke avond moet er immers iemand naar de kerktoren gaan om de klokken in gang te zetten.”

Op sociale media is er echter heel wat verontwaardiging. Er wordt zelfs voorgesteld om als alternatief zelf te claxonneren en toeteren. “Als er zoveel vraag naar is, zullen we aan de kerkfabriek vragen of ze de traditie nog even verder willen zetten”, belooft Van Laere.