Bouw ’t Stadhuys loopt vertraging op Kristof Pieters

04 december 2019

14u02 3 Rupelmonde De bouw van ’t Stadhuys in Rupelmonde heeft een paar maand vertraging opgelopen. De oorzaak ligt bij een onderaannemer voor de dakwerken die te laat kon beginnen. De oplevering is nu voorzien tegen eind maart.

De werken aan het voormalig gemeentehuis van Rupelmonde zijn vorig jaar van start gegaan. Het gebouw verdween onder de sloophamer en maakt plaats voor een nieuw ontmoetingscentrum met een bibliotheekfiliaal, toeristisch infopunt, dorpshuis, gemeenschapscentrum en vergaderruimte. Aan het project hangt een prijskaartje van 1,2 miljoen euro.

Tijdgebrek

Op de gemeenteraad vroeg Louis Verest (SamenVoorKruibeke) waarom de werf momenteel stilligt. Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) bevestigt dat er problemen zijn doordat een onderaannemer voor de dakwerken niet is komen opdagen door tijdgebrek. “Het platte dak aan het achterste deel van het gebouw is reeds gelegd maar de werken aan het puntdak moeten nog gebeuren”, zegt Van Laere. “Normaal gezien moet de aannemer in december de resterende werken uitvoeren. In afwachting zijn er wel andere zaken naar voor geschoven zoals. De werf heeft dus niet volledig stilgelegen.”

Eindtermijn in het gedrang

De gemeente liet wel een proces-verbaal van vaststelling opmaken van de vertraging, aangezien de eindtermijn in het gedrang komt. “We hebben de aannemer aangemaand om de werken beter in te plannen en eventueel bijkomend personeel in te zetten. De oplevering moest normaal gebeuren op 31 januari 2020 maar die datum is nu opgeschoven naar eind maart. Er zal bij laattijdige oplevering wel een boete gevorderd worden.”