Boetesysteem voor buitenschoolse kinderopvang wordt gewijzigd: geen week maar één dag op voorhand annuleren Kristof Pieters

11 mei 2020

18u06 0 Kruibeke De gemeente Kruibeke heeft het boetesysteem voor de buitenschoolse kinderopvang gewijzigd. Annuleren tijdens schoolvakanties kan voortaan tot 1 dag op voorhand. “Bij het vroegere systeem was dat één week. Dat bleek in de praktijk niet te werken. Mensen plannen geen week op voorhand hun agenda”, motiveert burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) de beslissing.

Het boetesysteem werd enkele jaren geleden ingevoerd om mensen te ontmoedigen om kinderen in te schrijven en ze uiteindelijk niet naar de opvang te brengen. De plaatsen zijn beperkt en zeker in de vakanties ontstaan er soms wachtlijsten. Wie z’n kind niet naar de opvang bracht, riskeerde 12 euro boete, wie te laat was 7,5 euro. Er kwam echter snel kritiek van ouders want er moest een week op voorhand verwittigd worden en dat is niet altijd haalbaar.

“Het systeem heeft niet het resultaat dat men vooropstelde”, zegt burgemeester Van Laere. “Tijdens de zomervakantie van 2019 werd duidelijk dat de periode van 7 dagen niet het gewenste positief effect had. Er werd nog steeds veel laattijdig geannuleerd en het was meer administratief werk. Daarnaast werd opgemerkt dat de bezettingsgraad sommige dagen op de opvang wel hoger was, maar dat ouders de kinderen maar heel even brachten om boetes te vermijden. De conclusie is dat deze manier van werken niet het probleem oplost.”

Tijdens de vakanties kunnen ouders daarom voortaan tot 1 dag op voorhand kosteloos annuleren. Voor het te vroeg brengen en te laat afhalen stond er in het reglement dat er 2 euro boete per kwartier aangerekend kon worden. In de praktijk wordt er 2 euro aangerekend ongeacht de duur aangezien het slechts in zeer uitzonderlijk gevallen over een periode langer dan een kwartier gaat.