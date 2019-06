Black Sabbath in de pastorie: Radio Barbier twee weken lang terug in de ether Kristof Pieters

16 juni 2019

15u41 3 Kruibeke In Rupelmonde is Radio Barbier afgelopen weekend opnieuw in de ether gegaan. Vorig jaar nam de ploeg na dertig jaar radiostilte opnieuw de draad op naar aanleiding van het festival Repmond Rock. “Dat viel zo goed mee dat we de smaak te pakken hebben”, zegt Guy Laureys. “Door de sloop van het oude gemeentehuis moesten we wel uitwijken naar de pastorie.” Dus geen koorgezangen meer in de statige pastoriewoning. Zondagochtend schalde er zelfs Black Sabbath uit de boksen.

Radio Barbier ging op 26 augustus 1981 op antenne maar amper vijf jaar later moest de stekker er terug uit wegens een hervorming van de frequenties. Vorig jaar vonden het team van het festival Repmond Rock en de dj’s uit de jaren tachtig elkaar toevallig omdat beide het idee hadden om tijdelijk radio te maken. “Dit jaar staan we echter volledig op eigen benen”, zegt Guy Laureys. “We hadden de smaak te pakken en gaan nu voluit onder onze eigen naam opnieuw verder. Uiteraard blijft het festival wel de kapstok. We hebben namelijk een vergunning gekregen voor de frequentie MHz op de FM-band. Dat is een frequentie die is voorbehouden voor evenementenradio. Het is het eerste radiostation op de afstemschaal en dus makkelijk te vinden.”

Geknipte uitvalsbasis

Een ploeg van vijftien dj’s zal twee weken lang achter de draaiknoppen plaatsnemen. Vorig jaar werd uitgezonden vanuit het oud gemeentehuis maar dat gebouw is intussen onder de sloophamer verdwenen. “Het was even zoeken naar een geschikte locatie maar de gemeente heeft ons uiteindelijk de sleutels bezorgd van de pastorie. Die staat namelijk leeg sinds het vertrek van de laatste pastoor. Het gebouw is centraal gelegen en eigenlijk geknipt als uitvalsbasis. Het dak was wel iets te laag voor een zendantenne maar dat hebben we handig opgelost door een hoogtewerker voor de deur te plaatsen.”

Alle bekende dj’s van het eerste uur zullen ook dit jaar aanwezig zijn. Twee weken lang komen er gasten langs. “Vorig jaar lag de focus op het verenigingsleven maar dit jaar nodigen we vooral bekende koppen uit”, vervolgt Guy Laureys. “Overdag draaien we zowat alle genres maar elke dag is er vanaf 20 uur ’s avonds een thema-uitzending. Dit gaat van new wave tot rock-’n-roll. Als afsluiter is er een gratis Uitwuifparty op 28 juni.”

Het verhaal van Radio Barbier is hiermee echter nog niet ten einde. “We dromen natuurlijk van een eigen frequentie. Die van Kruibeke is echter toegekend aan Stadsradio Vlaanderen. We zullen dus noodgedwongen moeten wachten tot er een nieuwe erkenningsronde wordt georganiseerd. Bovendien moeten we daarover nog wel eens bezinnen. Er kruipt immers veel werk in. De voorbereidingen van deze marathonradio zijn al maanden bezig. We willen in ieder geval in de toekomst zeker evenementenradio blijven maken. We plannen rond de kerstperiode al een volgende editie. Intussen hebben we ook geïnvesteerd in extra apparatuur en staat ook onze livestream op punt. We merken aan de reacties dat Kruibeke onze zender echt wel omarmt. Meer dan vijftig lokale handelaars hebben een spotje laten maken, voor velen was het de eerste keer dat ze adverteren op de radio. Het bewijst dat er voor Radio Barbier zeker nog plaats is.”