Bij gebrek aan fuifzaal: jeugdverenigingen krijgen subsidie voor huur van tent Kristof Pieters

23 juni 2020

17u46 0 Kruibeke De gemeente Kruibeke heeft een nieuw subsidiereglement opgesteld voor de huur van een tent door jeugdverenigingen. Bij gebrek aan een volwaardige fuifzaal maakt de gemeente 3.600 euro per jaar vrij om tussen te komen in de kosten.

De gemeentelijke Toogzaal sloot al een tijdje geleden definitief de deuren en sindsdien is er geen infrastructuur meer waar jeugdverenigingen fuiven kunnen organiseren. Er ligt wel een plan op tafel om fuiven toe te laten in de kelderverdieping van de nieuwe stelplaats van de technische dienst maar de werken moeten nog starten. Daarom is nu een nieuw reglement goedgekeurd waarbij jeugdverenigingen jaarlijks één keer een tussenkomst krijgen voor de huur van een tent of een zaal in de privé. “We komen tussen voor 70% van de kosten maar wel met een maximum van 400 euro”, zegt schepen Kris Smet (CD&V). “We hebben in totaal negen jeugdverenigingen in onze gemeente en dus zal dit jaarlijks een budget zijn van 3.600 euro.”