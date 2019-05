Beweging.net deelt schouderklop uit aan Natuurouders Kristof Pieters

30 mei 2019

16u56 0 Kruibeke Naar jaarlijkse gewoonte heeft Beweging.net Kruibeke ‘De Schouderklop’ uitgereikt naar aanleiding van de viering van Rerum Novarum. De prijs gaat dit jaar naar de Natuurouders.

De symbolische schouderklop wordt jaarlijks gegeven aan een persoon, instantie, vereniging of organisatie die zich op één of andere manier verdienstelijke maakt in de lokale gemeenschap. Dit jaar gaat de schouderklop naar de Natuurouders. De vrijwilliger van het jaar werd Iris Vernimmen-Norbert voor haar inzet met het Femma-team en de Parochiale werken.