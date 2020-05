Beweging.net bakt smoutebollen voor zorgpersoneel Wissekerke Kristof Pieters

29 mei 2020

15u05 0 Bazel Het personeel van rusthuis Wissekerke in Bazel is vrijdagmiddag verwend door enkele vrijwilligers van Bewegings.net. Die kwamen op het terras smoutebollen bakken voor alle personeelsleden.

Het is een jarenlange traditie dat Bewegings.net bij Rerum Novarum een ‘schouderklop’ uitreikt aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt. “Door de coronacrisis is er dit keer geen officiële uitreiking van deze prijs maar het leek ons nogal logisch dat dit jaar alle zorgpersoneel in de bloemetjes gezet mag worden”, zegt Herman Laureys. Omdat bloemen bij deze droogte veel water nodig hebben, werd liever gekozen voor een hartelijke traktatie in de vorm van heerlijke smoutebollen. Met Greta Van Osselaer heeft Beweging.net bovendien iemand in huis die heel wat jaren bakervaring op de teller heeft. Het personeel was dan ook enorm blij me deze verrassing. De vrijwilligers gaan het initiatief komende dinsdag nog eens herhalen in het woonzorgcentrum Poldervliet. In december is er normaal gezien elk jaar ook een taartenbuffet voor de bewoners. Het is natuurlijk afwachten of dit deze keer zal kunnen doorgaan.