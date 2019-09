Betonnen muurtje op brug E17 opnieuw ter discussie na 3 ongevallen op 2 dagen Kristof Pieters

15 september 2019

01u28 2 Bazel/Haasdonk Het betonnen muurtje op de brug van de verkeerswisselaar van de E17 op de grens van Bazel en Haasdonk is opnieuw onderwerp van discussie geworden. Aanleiding zijn drie ongevallen op twee dagen tijd. De betonblokken tussen het fietspad en de rijbaan ontnemen chauffeurs op de afrit het zicht op het verkeer dat over de brug komt gereden.

De drie verkeersongevallen gebeurden allen in de Heirstraat ter hoogte van de op- en afrit Haasdonk/Bazel en dat op amper twee dagen tijd. Door tal van wegenwerken in de buurt, is het de laatste tijd wat drukker dan gewoonlijk. Bij zeker twee van de drie ongevallen lag belemmering van het zicht door een betonnen muurtje, al dan niet in combinatie met onaangepaste snelheid, aan de basis. Donderdag in de late avond was het de eerste keer prijs en botsten twee personenwagens. Zaterdagochtend gebeurde een tweede ongeval en zaterdagnamiddag kwamen andermaal twee auto’s onzacht met elkaar in aanrijding. Eén van de twee wagens werd in de flank geramd en weggeslingerd. Daarbij tikte hij nog een derde wagen aan alvorens in de berm op de vangrail tot stilstand te komen. Gelukkig vielen er bij dit laatste ongeval slechts twee lichtgewonden.

De recente reeks ongevallen hebben de discussie over het gevaarlijke betonnen muurtje weer op gang gebracht. Op sociale media dringen heel wat mensen aan om het muurtje zo snel mogelijk weg te halen. Enkele hebben al actie ondernomen en contact opgenomen met het gemeentebestuur.

Het is niet de eerste keer dat het betonnen muurtje stof doet opwaaien. Zeven jaar geleden al bracht toenmalig burgemeester Antoine Denert een plaatsbezoek met een delegatie van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Ook vanuit buurgemeente Beveren kwam er zware kritiek op de betonnen beschermingsrand die werd aangebracht om fietsers te beschermen. De muur ontneemt namelijk het zicht van chauffeurs die van de afrit komen en de brug moeten kruisen. AWV wil echter niet aan de betonnen beschermingsrand raken. Deze beschermt volgens het agentschap niet alleen fietsers maar moet ook verhinderen dat voertuigen door de balustrade zouden rijden en op de onderliggende E17 terechtkomen.

AWV nam wel andere maatregelen en sloot één van de twee rijvakken op de afrit af. Chauffeur moeten sindsdien verder weg rijden van de betonnen rand, wat het blikveld op het aankomend verkeer vergroot. De oplossing om op elke afrit één rijvak te supprimeren heeft de veiligheid iets verbeterd maar de recente reeks ongevallen toont aan dat het nog altijd een gevaarlijke situatie blijft. In maart 2014 kwam een 29-jarige man uit Mortsel om het leven toen hij te pletter reed tegen de betonblokken bovenaan de afrit.

Ook fietsers klagen over de onveilige situatie op de brug. Chauffeurs moeten immers voorbij de betonblokken rijden, en dus al op het fietspad stilstaan, om het aankomende verkeer te zien. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.