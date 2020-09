Betonblokken op fietspad eisen opnieuw slachtoffer: “Drie meter diep in afgrond gevallen” Kristof Pieters

25 september 2020

18u01 3 Rupelmonde De ondertussen beruchte betonblokken op de fietsverbinding aan het Mercatoreilandje in Rupelmonde hebben opnieuw een slachtoffer geëist. Liliane Finé verloor de controle over haar elektrische fiets en denderde drie meter naar beneden in de Vliet. “Ik ben er gelukkig met wat blauwe plekken en schaafwonden vanaf gekomen, maar aan deze situatie moet dringend iets gedaan worden.”

Liliane Finé woont in Halle-Zoersel en was met een vriendin naar Rupelmonde afgezakt om een parcours te verkennen voor seniorenvereniging Okra. “We zijn fervente fietsers. Het is dus niet dat ik snel mijn evenwicht verlies”, vertelt de vrouw. “Ik ben echter niet vertrouwd met deze streek en volgde gewoon de fietsknooppunten. We zagen dat de weg geblokkeerd werd door betonblokken en zijn afgestapt. Ook aan de tweede blokkade deden we dit. Toen ik opnieuw op de fiets stapte, verloor ik echter even de controle. Voor ik het goed en wel besefte, lag ik plots drie meter lager in een waterloop. Die stond gelukkig grotendeels droog, maar er lagen wel een paar grote stenen in waar ik me lelijk aan had kunnen verwonden. Ik mag blij zijn dat ik er alleen een fikse buil, een paar blauwe plekken en schaafwonden aan heb overgehouden. Het is onverantwoord dat fietsers zo moeten slalommen en er niet eens een afsluiting staat vlak naast zo’n afgrond. Hier komen we met Okra zeker nooit meer naar toe!”

Wekelijks ongevallen

De vrouw ging na haar lelijke val hulp vragen bij Bert Deyaert, uitbater van café ’t Loze Vissertje. “We hebben een takeldienst moeten bellen om de elektrische fiets uit de gracht te krijgen”, vertelt hij. “Jammer genoeg is dit geen alleenstaand feit. Ik zie wekelijks ongevallen gebeuren op deze plaats. Minder ervaren fietsers vallen als ze rond de blokken proberen te rijden. Meestal komen ze er zonder kleerscheuren vanaf, maar er zijn ook al mensen die zich lelijk pijn hebben gedaan.”

Stewards inzetten

Volgens Bert schiet de wegblokkade haar doel voorbij. “Ze is bedoeld om snelle speedbikes en wielertoeristen af te remmen, maar net die zijn het meest behendig en slalommen rond de blokken heen. Ik begrijp dat de gemeente maatregelen heeft genomen, want de conflicten tussen fietsers en voetgangers zijn in Rupelmonde inderdaad een groot probleem. Sommige renners rijden rakelings langs mijn terras voorbij zonder afremmen. Er moet dus wel iets gedaan worden, maar de betonblokken zijn niet de juiste instrumenten. Wijk ’t Schelleke heeft onlangs het statuut van woonerf gekregen. Je mag hier in principe dus niet sneller dan 20 kilometer per uur. Misschien is het beter om in het weekend stewards in te zetten die dit controleren?”

Oplossing in de maak

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) is op de hoogte van het recente ongeval, maar ziet pas een oplossing op langere termijn. “We hebben de blokken geplaatst om de veiligheid te verhogen en normaal is het geen probleem als mensen afstappen. We gaan de opstelling nog evalueren. We willen sowieso het fietspad op termijn verleggen naar het Mercatoreilandje. Dat kan echter pas na overleg met andere instanties omdat het netwerk van fietsknooppunten dan ook aangepast moet worden. Ook moeten eerst de werken aan de Scheldedijk klaar zijn.”