Betonblokken dwingen fietsers om af te stappen op trage weg tussen CNR-site en Mercatoreiland Kristof Pieters

23 april 2020

19u48 0 Rupelmonde Er zijn door de coronamaatregelen en het mooie lenteweer de laatste tijd veel fietsers en wandelaars op pad. Hier en daar zorgt dat echter ook voor conflictsituaties. Om de veiligheid van voetgangers en fietsers te verhogen, werd donderdag een proefopstelling geplaatst op de verbinding tussen de CNR-site en het Mercatoreiland langsheen de Vliet. Betonblokken dwingen fietsers om voortaan af te stappen.

Het gemeentebestuur nam de maatregel na enkele klachten, vooral van wandelaars. De trage weg tussen de CNR-site en het Mercatoreiland telt enkele onoverzichtelijke bochten en door het niveauverschil kunnen fietsers er een hogere snelheid halen. Dit maakt het vooral voor voetgangers erg gevaarlijk. Vooral de snelle e-bikes zijn een probleem. Met de betonblokken wordt iedereen echter gedwongen om af te remmen en af te stappen.

Toch klinkt er intussen ook al kritiek op de nieuwe opstelling. Volgens sommige is die namelijk erg gevaarlijk voor fietsers. Er is wel signalisatie aangebracht maar men kan er wel nog door verrast worden. Andere vragen zich dan weer af of de blokken geen belemmering zijn om de sociale afstand te bewaren van anderhalve meter.

Voor fietskarren zou er volgens het gemeentebestuur geen probleem mogen zijn. Er komt trouwens sowieso nog een evaluatie van de opstelling. Bij problemen kan die nog worden bijgesteld.