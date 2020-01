Bestuurster onder invloed van alcohol en drugs vlucht weg van politiecontrole Kristof Pieters

06 januari 2020

16u47 2

Tijdens een politiecontrole in de Heirstraat in Bazel vluchtte zaterdagnacht een bestuurster weg. De 22-jarige vrouw uit Kruibeke werd uiteindelijk op het parkeerterrein van de E17 in Kruibeke tegengehouden en gecontroleerd. De vrouw blies ‘alarm’ bij de alcoholtest en legde een positieve drugtest af. Haar rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.