Bestuurster lichtgewond bij kop-staartbotsing op afrit van E17 Kristof Pieters

28 juni 2019

16u40 1 Kruibeke Op de afrit Kruibeke van de E17 kwam het vrijdagmiddag omstreeks 13.30 uur tot een lichte aanrijding tussen twee personenwagens. Daarbij viel één gewonde.

Het ongeval gebeurde op de afrit komende van de richting Gent. De bestuurster van een Audi reed achteraan in op een Renault Twingo. Door de botsing sneuvelde de achterruit van de Twingo. Het glas kwam op de rijbaan terecht en werd door de brandweer opgeveegd. De bestuurster van de Renault voelde zich na het ongeval onwel. Een ziekenwagen bracht de vrouw ter controle over naar het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen. het ongeval veroorzaakte korte tijd hinder op de afrit.