Bestuurster komt ten val bij uitstappen Kristof Pieters

09 januari 2020

In de Bazelstraat in Kruibeke gebeurde donderdagmiddag een ongeval. Een bestuurster kwam met haar voertuig deels over de rand van de parking van de supermarkt, boven een lager gelegen deel terecht. Bij het uitstappen kwam de 79-jarige vrouw uit Temse ten val door het hoogteverschil. De vrouw werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.