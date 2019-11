Bestuurster gewond nadat ze inrijdt op vrachtwagen in staart van file op E17 Kristof Pieters

07 november 2019

16u37 0 Kruibeke Het verkeer op de E17 richting Antwerpen heeft donderdagmiddag een tijd lang zware hinder ondervonden door een verkeersongeval in de staart van de file. Een bestuurster raakte gewond.

Het ongeval gebeurde ongeveer een kilometer voorbij de oprit Haasdonk. Een bestelwagen met Nederlandse nummerplaat reed in op een Poolse vrachtwagen. De bestuurster van de bestelwagen raakte daarbij gewond. De vrouw werd naar het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen overgebracht. Gelukkig was er geen passagier naast haar want de passagierskant werd door de aanrijding deels opengereten. Twee van de drie rijstroken waren een tijd lang afgesloten voor het verkeer, waardoor er file was vanaf Sint-Niklaas.