Bestuurder ongeschikt verklaard nadat hij meer dan 200 kilometer per uur op E17 rijdt Koen Baten

19 juni 2020

14u20 1 Kruibeke Nicky V.H. is door de politierechtbank ongeschikt verklaard om nog met een voertuig te rijden nadat hij geflitst werd met een snelheid van 223 kilometer per uur op de E17. De man zelf was niet aanwezig, maar verklaarde eerder dat niet hij reed maar wel C.A. Die laatste werd volledig vrijgesproken door de rechtbank.

De zaak was al een tijdje hangende en werd al meerdere keren uitgesteld omdat er met de vinger naar elkaar werd gewezen. V.H. verklaarde eerst dat hij reed, maar trok dit daarna in en zei dat één van de passagiers achter het stuur zat op het moment van de snelheidsovertreding. De feiten gebeurden op de E17 ter hoogte van Kruibeke. De inzittenden waren gestopt aan een tankstation en V.H. zei dat hij verder wilde rijden en nam het stuur over.

Hij duwde het gaspedaal stevig in en werd geflitst met zeer hoge snelheid. Beide partijen hadden een discussie over wie reed en ook de handtekening zou vervalst geweest zijn op het formulier. Politierechter Peter D’Hondt was echter van oordeel dat het wel degelijk V.H. was die op dat moment achter het stuur zat. Hij veroordeelde de man tot een geldboete van 4.000 euro, een rijverbod van 5 jaar en hij moet alle examens opnieuw afleggen. Als hij ooit nog wil rijden moet hij ook aantonen dat hij geschikt is om achter het stuur te kruipen.