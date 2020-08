Bert & Judith zwaaien na 18 jaar laatste klanten uit: “Sociale aspect was door coronavirus helemaal weg” Kristof Pieters

16 augustus 2020

18u12 3 Kruibeke In de Bazelstraat hebben Judith Breesch en Bert Degendt dit weekend de deuren gesloten van hun speciaalzaak in rookwaren en sportweddenschappen RFM. Vooral Judith was het gezicht van de zaak. De beslissing om te stoppen werd pas enkele maanden geleden genomen. “We wilden eigenlijk nog vijf jaar verder doen maar door het coronavirus was de lol er nu wel af. De gezellige babbels gaan we het meest missen.”

De speciaalzaak in rookwaren werd door de moeder van Bert opgestart in de Bazelstraat. Judith verhuisde 18 jaar geleden naar Kruibeke voor de liefde van haar leven en ging na enkele maanden mee aan de slag in de winkel van haar schoonmoeder. “Vier jaar later hebben mijn man en ik de winkel overgenomen en verder uitgebouwd. We zijn vooral bekend voor de sportweddenschappen maar we verkochten daarnaast ook wenskaarten en cadeauartikelen.”

Corona was druppel

Omdat Bert nog een voltijdse baan had, werd Judith het gezicht van de zaak. Haar typische Limburgse tongval is ze nooit kwijtgeraakt en werd kenmerkend. “Naast mijn gezin was deze winkel mijn hele leven”, vertelt ze. “Klanten werden vrienden en ik heb met velen van hen lief en leed gedeeld. Er is veel geklaagd en gezaagd maar ook enorm veel gelachen. De beslissing om te stoppen was dan ook bijzonder moeilijk. We hadden al een keer aan bod gekregen van Bingoal maar ik wou graag nog vijf jaar verder doen. Enkele maanden geleden kwam er opnieuw een aanbod en dit keer hebben we het gegrepen. Het coronavirus was de spreekwoordelijke druppel. Het is bijzonder vermoeiend om de hele dag door agent te moeten spelen en mensen te wijzen op het dragen van een mondmasker. Bovendien is het sociale aspect volledig verdwenen. Ik zit nu achter een scherm van plexiglas en klanten blijven niet meer aan de toonbank hangen voor een babbeltje.”

Emotioneel moment

Zaterdag nam Judith voor een laatste keer wel nog eens tijd om van iedereen afscheid te nemen. “Ik heb heel wat traantjes gelaten. Het is een erg emotioneel moment. Het is alsof er een stuk familie wordt afgenomen. De klanten hebben het ook erg moeilijk. Het is een echte vriendenkring. We hebben wel al afgesproken om in de toekomst contact te houden.”

Toekomstplannen

De zaak verdwijnt ook niet helemaal. Bingoal zal begin september heropenen na een verbouwing. Voor sportweddenschappen zal men er dus in de toekomst nog steeds terecht kunnen. Judith heeft nog geen concrete plannen. “Eerst een paar maanden vakantie nemen en genieten van de familie”, lacht ze. “Ik heb jarenlang bijzonder lange dagen geklopt in deze zaak en dat heb ik nu wel verdiend. Daarna ga ik mijn leven een nieuwe wending geven. Ik ben 44 jaar en thuis zitten is niks voor mij. Sociaal maatschappelijk werk lijkt me wel iets geknipt. Misschien ga ik wel aan de slag als vrijwilliger in een rusthuis. Ik zie wel wat er op me af komt.”