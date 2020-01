Beklaagde rijdt met nieuwe moto met 173 kilometer per uur op E17: “Had een zwak moment” Koen Baten

14u08 0 Kruibeke Patrick V. moest zich vanochtend in de rechtbank van Dendermonde verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding op de E17 ter hoogte van Kruibeke. De man had net een nieuwe moto gekocht en was op weg naar de garage.

De man zelf was aanwezig in de rechtbank en verklaarde dat hij geen snelheidsduivel is. “Ik had een zwak moment op dat moment, ik weet niet wat er mij bezielde om zo hard te rijden", aldus V. De man heeft ook nog een blanco strafregister maar maakt meteen wel een zware snelheidsovertreding. “Dit was zeker niet de bedoeling, maar ik zal de gevolgen dragen", klinkt het.

Politierechter Peter D’Hondt legde de man een geldboete op van 1.000 euro op en dertig dagen rijverbod.