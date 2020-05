Begraafplaatsen ’s nachts gesloten door vandalisme en overlast Kristof Pieters

03 mei 2020

10u31 0 Kruibeke De drie begraafplaatsen in Groot-Kruibeke gaan in de zomer dicht om 19 uur en in de winter om 17 uur. Dat heeft de gemeenteraad beslist na klachten van vandalisme en overlast.

De maatregel komt er op advies van de eigen diensten. “Die stellen steeds vaker vandalisme vast”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “De problemen doen zich vooral voor op het kerkhof van Rupelmonde. Er verdwijnen soms ornamenten en er wordt kattenkwaad aangericht, vooral in de zomermaanden. Op de omliggende akkerlanden wordt soms maïs geteeld en de kolven worden dan uitgestrooid over de grafzerken. We willen daar nu paal en perk aan stellen en daarom de begraafplaatsen ’s avonds en ’s nachts afsluiten.”

Voor deze taak zal de gemeente enkele vrijwilligers zoeken. Van 1 april tot 30 september gaan de drie kerkhoven open om 8.30 uur en om 19 uur worden ze gesloten. Van 1 oktober tot 31 maart zullen de begraafplaatsen om 17 uur gesloten worden.

De overlast in Rupelmonde kadert in een grotere problematiek met ook straatraces. Daarover kwamen in het verleden ook al vaak klachten binnen bij politie en gemeente. “Er zijn metingen gedaan maar daaruit kwam niks opvallend naar voor”, vervolgt de burgemeester. “We weten echter ook dat het niet om een structureel probleem gaat. Als één iemand zich niet aan de regels houdt, valt dat niet op in de statistieken. Het is niet makkelijk om straatracers op heterdaad te betrappen. Bij de geplande heraanleg van de Kloosterstraat en de Geeraard de Cremerstraat worden er wel verkeersremmers voorzien. Dit zal de situatie al een stuk verbeteren.”