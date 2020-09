Bedrijvenzone Hogenakkerhoek krijgt eindelijk verkeerslichten Kristof Pieters

09 september 2020

12u48 8 Kruibeke/Melsele/Zwijndrecht Eind deze maand wordt gestart met het plaatsen van verkeerslichten aan het kruispunt van de Zwaluwbeek en de Krijgsbaan. Daarmee wordt het bedrijventerrein Zwaluwbeek/Hogenakkerhoek eindelijk vlotter en veiliger bereikbaar. De Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland (Voka), die drie jaar geleden het overlegproces hierover opzette, is blij dat het dossier nu effectief in uitvoering gaat.

De nood aan een verkeerslichtenregeling stond al een hele tijd op de agenda. In september 2017 organiseerde Voka Antwerpen-Waasland een enquête in de bedrijvenzones, nadat het heel wat bezorgde signalen over mobiliteitsproblemen had opgevangen. Een belangrijk knelpunt bleek de ontsluiting van het industrieterrein Hogenakkerhoek via de Zwaluwbeek op de gewestweg N419 en de onmiddellijke aantakking op de op- en afrit Kruibeke van de E17. De moeilijke ligging van dat kruispunt zorgt dagelijks voor onveilig en zelfs ronduit gevaarlijke situaties. Bovendien loopt de filevorming in de bedrijvenzone tijdens de spits hoog op wegens de moeilijke verkeersafwikkeling.

Complex overleg

De Kamer startte een overlegproces met de bevoegde overheden voor het plaatsen van verkeerslichten op dat kruispunt. “Een complex overleg want het kruispunt bevindt zich immers in een zone waar de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht aan elkaar grenzen en ligt bovendien op de provinciegrens tussen Oost-Vlaanderen en Antwerpen”, zegt Dirk Bulteel, directeur bij Voka. Op 27 februari 2019 kwam er een akkoord uit de bus. Sindsdien was het wachten op de uitvoering. Op 28 september 2020 komt het er eindelijk van.

De oplossing komt volgens Voka niets te vroeg. “De ondernemingen worden geconfronteerd met de werken van Oosterweel op Linkeroever en met heel wat sluipverkeer en hebben drie jaar gewacht op een oplossing”, vervolgt Bulteel. “We zijn dan ook blij dat de oplossing een jaar na de beslissing er eindelijk echt komt.” Tegen eind oktober moet de lichtenregeling functioneren.