Bedrijven schenken laptops aan Sint-Jorisinstituut voor afstandsonderwijs Kristof Pieters

09 mei 2020

15u30 2 Bazel Het Sint-Jorisinstituut heeft van verschillende bedrijven laptops gekregen om de leerlingen te ondersteunen bij afstandsonderwijs.

“We hadden van verschillende leerlingen vragen gekregen voor ondersteuning”, zegt directeur Karl Fievez. “De overheid beloofde een aantal laptops te zullen schenken maar daar is niets van in huis gekomen. De nood bij sommige leerlingen bleef. Daarom zijn we zelf op zoek gegaan naar computers. Enkele particulieren schonken een laptop die door het ict-personeel van de school op punt werden gesteld. Daarnaast werd ook het bedrijfsleven aangesproken. Met succes.”

Nadia De Wilde, voormalig eigenaar van CMAST, kwam acht laptops overhandigen aan Marc Heyrman, technisch-adviseur van de school. CMAST was een Consultancy & Project Management bedrijf dat actief is in farmaceutische, biotechnische en gezondheidssector en is nu gekend onder het label MODIS. Nadia De Wilde is zelf ex-leerling van het Sint-Jorisinstituut, inwoner van Bazel en mama van drie kinderen. Haar echtgenoot, Glenn Van Dael, ook ex-leerling van de school, was medeoprichter van CMAST en nu CEO van MODIS België.

Energiereus ENGIE liet zich eveneens niet onbetuigd. Caroline De Cuyper werkt op de communicatieafdeling van Engie Group. Zij kwam tien laptops doneren aan directeur Karl Fievez.

Die laatste heeft veel lof voor alle gulle schenkers. “Dit zal de school, en in het bijzonder de leerlingen die het nodig hebben, een flinke stap vooruit helpen.”