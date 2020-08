BARàBAZ brengt topbands naar persoonlijke bubbel thuis Kristof Pieters

12 augustus 2020

08u51 0 Kruibeke De zomerbar BARàBAZ moet een jaartje overslaan maar met BARàBACKYARD is een coronaproof alternatief gevonden. Via de De zomerbar BARàBAZ moet een jaartje overslaan maar met BARàBACKYARD is een coronaproof alternatief gevonden. Via de website kan men een privéconcert in jouw huiskamer of tuin winnen. Men kan ervan genieten in de persoonlijke bubbel maar de optredens worden ook gestreamd.

De intieme huis- of tuinconcerten zullen op een nog te bepalen datum in september plaatsvinden. Op het programma staan drie Vlaamse topbands: Borokov Borokov, Maurits Pauwels & Marble Sounds. Drie gelukkige Groot-Kruibekenaren mogen hun salon of tuin laten transformeren tot een knus podium voor intieme concerten, binnen de eigen toegestane bubbel. Deelnemen kan eenvoudig door een formulier in te vullen op de website. Daarna haalt één van de meest onschuldige handen van het organisatorenteam één winnaar per band uit alle uitzendingen.

Het adres moet wel gelegen zijn in Kruibeke, Bazel of Rupelmonde en enkel de toegestane bubbel mag aanwezig zijn. Het is de artiest die achteraf zelf de datum bepaalt. De organistoren komen minstens een week op voorhand langs voor een aantal praktische afspraken rond het gebruik van het salon of tuin. Uiteraard gaat men niet Rock Werchter-gewijs aan de slag - het blijft immers een intiem concert, dus versterkers en kabels zullen tot een minimum gehouden worden.