Bar Quatorze blaast ‘Oan de Kaarek’ nieuw leven in : “Terras is onze grootste troef” Kristof Pieters

22 juli 2020

12u27 0 Bazel De horeca in Bazel kreeg de voorbije maanden flinke klappen met de sluiting van enkele zaken maar de bekende caféuitbaters Martine Vlaminck en Karim Othman geloven in het potentieel van het pittoreske kerkplein. Met Bar Quatorze blazen ze het voormalige ‘Oan de Kaarek’ nieuw leven in. “Door de coronamaatregelen houden we het voorlopig enkel bij een buitenbar maar het terras is hier dan ook de grootste troef.”

Martine en Karim waren eigenlijk niet van plan om een nieuwe horecazaak op te starten. Het koppel runt al drie cafés in Kruibeke en Rupelmonde. “Maar Bazel ontbrak nog op het lijstje”, lacht Martine. “Nancy, de vorige uitbaatster, contacteerde ons zelf en vroeg of we interesse hadden. Het zijn natuurlijk geen makkelijke tijden voor de horeca maar we zagen toch wel meteen het potentieel. Bazel heeft één van de mooiste kerkpleinen van het land en hier komen enorm veel dagjestoeristen. Binnen is de plaats erg beperkt met slechts 25 zitplaatsen. De gemeente gaf echter wel toelating om de terrassen uit te breiden en heeft het plein zelfs deels verkeersvrij gemaakt. Het terras heeft hierdoor meer dan 100 plaatsen en dat is natuurlijk een enorme troef, zeker nu veel mensen liever buiten zitten door het coronavirus.”

Enkel buitenbar

Bar Quatorze zal voorlopig daarom de binnenruimte gesloten houden en enkel een buitenbar zijn. “Het is eigenlijk een geknipt pand voor het nieuwe concept dat we wilden lanceren”, vervolgt Martine. “We hebben al drie cafés maar nog geen bar waar we ook cocktails, wijnen of een zwaarder biertje kunnen serveren. Normaal gezien willen we hier ook fingerfood aanbieden maar omwille van de coronamaatregelen gaan we daar nog even mee wachten.”

Cocktailkaart

Zoon Sofian Vlaminck zorgde voor de cocktailkaart. Hij hoort tot de top van bartenders in ons land. “Ik ben al enkele jaren professioneel bezig met het maken en samenstellen van cocktails”, vertelt hij. “Die kon men tot nog toe enkel proeven in het Antwerpse maar nu dus ook onder onze kerktoren. Ik ben ervan overtuigd dat er een groot publiek voor is want dit concept was hier nog niet te vinden.”

Positief blijven

Moeder Martine hoopt vooral dat de coronamaatregelen niet verstrengd zullen worden. “We zijn nu net geopend en willen niet meteen terug de deuren sluiten natuurlijk. De laatste dagen is de schrik wel toegenomen maar we moeten positief blijven. We hebben van de gemeente vernomen dat de ruimere terraszone ook volgend jaar zou toegelaten worden en dat is alvast goed nieuws.” Intussen is ook haar andere zaak, Vogelzang Café in Rupelmonde, uitgebreid met een buitencafé. Bij café Tivoli in Kruibeke is dat niet mogelijk. “Bovendien loopt het contract daar ten einde en gaan we daar ons laatste jaar ingaan”, legt Martine uit. “Bruine kroegen moeten er zijn en er is zeker nog een publiek voor maar ik denk dat dit nieuw concept van Bar Quatorze meer toekomstperspectief biedt.”