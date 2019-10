Balivo viert vijftig jaar volleybalcompetitie Kristof Pieters

16 oktober 2019

12u13 0

De Bazelse liefhebbers van volleybal, of kortweg Balivo, spelen al vijftig jaar lang in een gezellige competitie en dat werd gevierd. Vroeger was de thuisbasis Het Zaalke in Bazel, maar tegenwoordig worden de wedstrijden in Steendorp gespeeld. Voorzitter Roger Vergauwen nam de fakkel twintig jaar geleden over van zijn vader Eugeen, die dertig jaar lang voorzitter was. Beide werden voor hun jarenlang engagement in de bloemetjes gezet.