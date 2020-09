Azalea’s voor Kom op tegen Kanker enkel online te koop Kristof Pieters

03 september 2020

15u59 2 Kruibeke Voor het eerst in 25 jaar zal het Plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker er helemaal anders uitzien. Dit jaar kan je de azalea’s enkel online kopen.

Een plantje kopen kan nog tot en met 20 september via plantjesweekend.be. Je bestelt en betaalt online. De plantjes kan je daarna komen halen bij een lokaal afhaalpunt. Op 23 september is dat de markt van Kruibeke, op 24 september het viskraam in Rupelmonde, bij Aveve van 26 tot 30 september of je kan het tegen een kleine meerkost ook laat leveren aan thuis.