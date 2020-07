Auto niet ingeschreven of verzekerd, bestuurder test positief op drugs Kristof Pieters

13 juli 2020

16u07 4 Kruibeke De politie heeft afgelopen weekend het rijbewijs van een bestuurder onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen nadat hij positief testte op drugs.

Vrijdagavond zag een politiepatrouille in de Temsestraat in Kruibeke een auto rijden waarvan de inzittenden geen gordel droegen. Er werd daarom overgegaan tot controle. Daaruit bleek dat de inzittenden op verschillende vlakken niet in orde waren. Zo was het voertuig niet ingeschreven en niet verzekerd. De bestuurder legde ook een positieve drugtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.