Auto brandt volledig uit op E17, twee inzittenden blijven ongedeerd Kristof Pieters

24 december 2019

05u11 3 Kruibeke Op de E17 is dinsdagochtend een auto in vlammen opgegaan. De twee inzittenden konden zich tijdig in veiligheid brengen maar hun wagen brandde volledig uit.

De chauffeur merkte rond 2 uur plots een rookontwikkeling op in zijn voertuig. Zo’n kilometer voor de afrit Haasdonk/Bazel kon hij de Mercedes nog net op tijd veilig op de pechstrook tot stilstand brengen en samen met zijn passagier de wagen verlaten. Zelf blussen zat er niet in, want de vlammen grepen zeer snel om zich heen. Bij aankomst van de brandweer van de posten Kruibeke en Linkeroever stond de wagen reeds volledig in lichterlaaie. Een technisch defect in het motorgedeelte ligt naar alle waarschijnlijkheid aan de basis van de brand. Tijdens de interventie was één rijstrook afgesloten maar het verkeer ondervond door het nachtelijke uur geen hinder.