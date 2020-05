Asfaltstrook zorgt voor meer comfort voor fietsers op Molenberg, gelijkaardige werken gepland op Kerkplein en park Weispoel Kristof Pieters

07 mei 2020

15u27 0 Kruibeke Een aannemer is volop bezig met de aanleg van een asfaltstrook achter de witte varkensruggen langsheen het traject Lange Heihoekstraat, Molenberg, Doorn en Kattestraat. Ook op het Kerkplein en in het park Weispoel komen er comfortstroken in asfalt.

In afwachting van de grote riolerings- en wegenwerken waarbij dit traject volledig wordt aangepakt, wordt nu al een nieuwe asfaltstrook aangelegd waardoor fietsers terug een comfortabele strook krijgen om op te fietsen. Tijdens de werken is er een tijdelijke snelheidsbeperking van 30km/u ingevoerd.

Intussen zette de gemeenteraad ook het licht op groen voor de aanleg van comfortstroken op het kerkplein van Kruibeke. Normaal waren deze werken gekoppeld aan die van de nieuwe asfaltstrook op de Molenberg maar er was een omgevingsvergunning nodig. Om de werken niet te vertragen, zijn ze daarom van elkaar losgekoppeld.

Comfortstroken kerkplein

De gemeente gaat nu een ontwerper aanstellen voor de begeleiding in drie wegenisdossiers. Het gaat dus om comfortstroken op het kerkplein. Over de kassei zullen een aantal stroken in asfalt worden gelegd die het comfortabeler maken voor fietsers. De volledige heraanleg van het plein is pas op het einde van deze legislatuur gepland.

Een tweede dossier is het asfalteren van de wandelpaden in het park Weispoel. De huidige wandelpaden in visgraatmotief zijn niet erg toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Tot slot wordt ook nog de Schoolstraat meegenomen in een derde dossier. Hier zal de straat een nieuw laagje asfalt krijgen. In totaal wordt er 53.000 euro uitgetrokken voor de drie asfalteringsdossiers.