Asfalteringswerken E17 in eindfase: snelweg richting Antwerpen dit weekend terug open Kristof Pieters

16 juli 2020

16u35 5 Kruibeke/Melsele/Zwijndrecht De aannemer van de Oosterweelwerken heeft donderdag de toplaag gestort op de vernieuwde E17 tussen Kruibeke en Zwijndrecht, rijrichting Antwerpen. Nadien worden de laatste details nog afgewerkt en de definitieve belijning aangebracht. Komend weekend wordt de vernieuwde rijbaan richting Antwerpen in gebruik genomen.

De fasewissel gebeurt in de nacht van vrijdag op zaterdag tussen 21 en 5 uur. Zaterdagochtend zal de vernieuwde rijbaan richting Antwerpen terug in gebruik zijn. De rijbaan richting Gent zal na de fasewissel terug enkelrichting worden, met drie versmalde rijstroken en de weefstrook vanaf de inrit van R1/E34 tot afrit 16 Kruibeke beschikbaar. De versmalde rijstroken blijven behouden tot het najaar van 2020 voor de plaatsing van de geluidsschermen in deze zone.

De nieuwe keerbrug vlak voor de verkeerswisselaar Melsele/Kruibeke zal vrijdag eveneens geopend worden. Die keerbrug is bedoeld voor het verkeer richting Zwijndrecht aangezien de afrit Zwijndrecht definitief werd gesloten.