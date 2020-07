Aquafin moet oplossing zoeken om waterpeil in gelaagputten Vuurkouter te laten zakken Kristof Pieters

08 juli 2020

16u46 4 Rupelmonde/Steendorp De gemeente Kruibeke heeft Aquafin gevraagd om een studie op starten om het waterpeil van de gelaagputten Vuurkouter terug naar een normaal niveau te brengen. Door de bouw van een appartementsgebouw in de Lepelstraat in Steendorp werd een afwateringskanaal vernietigd waardoor het waterpeil regelmatig alarmerend hoog staat en er ook wateroverlast is.

De problemen slepen al enkele jaren aan maar er is nog altijd geen juridische uitspraak in het dossier. In afwachting pompt de gemeente Temse op regelmatige tijdstippen hoeveelheden water weg om wateroverlast te voorkomen.

Er is nu beslist om niet te wachten tot de rechter uitspraak doet en zelf actie te ondernemen om verdere schade aan de omliggende terreinen rond de Vuurkouter. De kosten zullen dan later verhaald worden op de firma die de problemen heeft veroorzaakt bij de bouwwerken. De gemeente Kruibeke heeft nu aan Aquafin de opdracht gegeven om een studie op te starten. Er zal niet alleen een oplossing worden gezocht voor het hoge waterpeil in de Vuurkouter maar tegelijk zal ook de riolering in de Gelaagstraat in Rupelmonde worden aangepakt. Meteen kan dan het hele tracé richting Schelde wat worden verfraaid.