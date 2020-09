Alain Thielen en Gimme Waasland werken naar start seizoen toe: “We zullen er meteen moeten staan” Walter Vereeck

04 september 2020

14u51 0 Kruibeke Gimme Waasland heeft van de volleybalarme zomer gebruikgemaakt om een metamorfose te ondergaan. De ruggengraat van de eerste team is intact gebleven. Toch zullen de supporters een paar nieuwe gezichten in de ploeg zien. Ook de reeks is vernieuwd en wordt vanaf nu de splinternieuwe Nationale 1 mannen, in plaats van de Liga B. Eén constante blijft bij de club van het Waasland en dat is trainer-coach Alain Thielen. “Is het mijn negende of mijn tiende seizoen bij Gimme Waasland? Ik moet het eens nakijken.”

“Ik ben erg opgetogen met de spelersgroep die ik dit jaar mag trainen en coachen”, verklaart de ervaren trainer. “Het is een mooie combinatie van spelers met veel routine, samen met jonge, enthousiaste volleyballers die fijne gretigheid tonen.”

Gimme Waasland kende een moeilijk volleybalseizoen en dat lag niet alleen aan de abrupte onderbreking in maart. Dat is nu achter de rug en Thielen blikt enthousiast vooruit. “In deze groep zit veel potentieel”, voorspelt de trainer-coach van Gimme. “Sommige spelers missen nog wat ervaring, maar het talent is aanwezig. Ik denk dat we ons plaatsje wel zullen veroveren in de nieuwe volleybalreeks. Met alle aanwinsten ben ik heel tevreden. Samen met de spelers die gebleven zijn, passen de puzzelstukjes mooi in elkaar en zit het team in een perfect evenwicht.”

Terugkeer van Seppe De Keyser

Seppe De Keyser is terug na enkele jaren weggeweest. Hij moest vroeger - als spelverdeler - voortdurend de concurrentie aangaan met Jeroen De Beleyr. Dat was erg moeilijk, want De Beleyr bewees iedere week zijn enorme waarde. Nu moet De Keyser opboksen tegen Arthur Maes. “Ik ben blij dat op deze twee spelverdelers kan rekenen”, somt Thielen op. “Beide setters geven een erg positieve indruk op de training. Voorts heb ik met Jelle Perremans en Kenneth Van Goethem - hij staat messcherp - twee enthousiaste spelers die op verschillende posities kunnen ingezet worden. Joren Debois komt van Zele en toont als middenman dat hij erg veel mogelijkheden heeft. Evert Casier, vroeger bij Ruiselede, heeft ook de toekomst voor zich als opposite. Voorts kan ik rekenen op de ervaring van Tom Rochtus, Jan Goethals, Jente De Keyser, Frederic Bormans en libero Jesper Ribbens.”

Stevige reeks

De Nationale 1-reeks is steviger geworden, want promovendi Hellvoc Hemiksem en Interfreight Antwerpen zorgen voor een opmerkelijke kwaliteitsinjectie. “We willen - als moeilijk te bespelen middenmoter - de topteams het vuur aan de schenen leggen”, hoopt Thielen. “We moeten zo snel mogelijk punten pakken, zodat we het seizoen zonder stress kunnen afwerken. In een meer ontspannen sfeer kunnen we het iedereen flink lastig maken. De wedstrijd voor de Belgische beker is verschoven van de derde week van september naar een midweekmatch in de tweede week van oktober. We moeten de confrontatie aangaan tegen de winnaar van Ruiselede en de B-ploeg van Knack Roeselare. De oktobermaand wordt dus cruciaal, we zullen er meteen moeten staan.”

Een belangrijke wijziging: Gimme Waasland zal de thuiswedstrijden op zaterdagavond afwerken in plaats van op zondagmiddag. “Ik denk dat dit een goede beslissing is”, vermoedt Thielen. “Eerst zal ons tweede team spelen en om negen uur is het dan aan ons. Op een iets knusser terrein, op twee derde van de zaal. Met meer supporters en een ernstige manier van werken, zullen het plezier en de resultaten vanzelf terugkeren.”