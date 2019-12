Afscheid van ereburger en doedelzakspeler Guy Fosté, orde van Fleur De Lys brengt eerbetoon Kristof Pieters

23 december 2019

17u51 4 Rupelmonde In de parochiekerk van Rupelmonde is maandag afscheid genomen van Guy Fosté, ereburger van de gemeente Kruibeke en de ‘personal piper’ van graaf Hugh de Montgomery.

Slechts vijf Britse royals hebben een persoonlijke doedelzakspeler om mee te gaan in ceremonies. Guy Fosté was de enige Vlaming in het gezelschap van en werd hiervoor in de ridderstand geheven. Sinds 2013 was hij ook ereburger van de gemeente Kruibeke.

In de kerk was een grote delegatie aanwezig van broeders van de orde Fleur De Lys. Die orde gaat terug tot de tijd van de Tempeliers. Via de orde leerde Fosté in 2011 graaf Hugh De Montgomery kennen van wie hij de persoonlijke doedelzakspeler zou worden. Ook heel wat gezagsdragers uit de eigen gemeente zoals burgemeester Dimitri Van Laere, oud-burgemeester Antoine Denert en enkele schepen kwamen hun respect en deelneming betuigen.