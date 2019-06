Afscheid van brandweerkazerne half jaar voor sloop: Nieuwbouw wordt dubbel zo groot Kristof Pieters

23 juni 2019

17u11 0 Kruibeke De brandweerkazerne van Kruibeke heeft zondag voor de laatste keer de deuren geopend voor het grote publiek. Eind dit jaar of begin volgend jaar verdwijnen de gebouwen onder de sloophamer om plaats te maken voor een gloednieuw complex. “Tijdens de werken zal het niet simpel zijn”, zegt postverantwoordelijke Kenneth Weyn. “We zitten namelijk 1,5 jaar in een tentconstructie.”

Niet alleen de stralende zon zorgde voor een grote toeloop bij de Kruibeekse brandweer. Het was immers ook een afscheid van de oude kazerne. Voor de laatste keer werden de deuren van de brandweerpost geopend voor het grote publiek. Tijdens de opendeurdag konden bezoekers kennismaken met de wereld van de hulpverlening. De jongsten konden uittesten of ze talent hebben om ambulancier of brandweerman of -vrouw te worden. Ook de ouders mochten een brandje blussen. Op de parking stond een uitnodigende zwemkom maar die was enkel voorbehouden voor de duikers van de brandweer.

Voor het korps van Kruibeke was de opendeurdag een bijzonder moment want het is meteen ook de laatste keer dat ze hun tweede thuis konden tonen aan familie en vrienden. Eind dit jaar of begin volgend jaar verdwijnt alles onder de sloophamer.

“De ontwerpers zijn nu bezig met het aanvragen van de nodige vergunningen en het opstellen van een lastenboek”, zegt postverantwoordelijke Kenneth Weyn. “We hopen met de werken in het voorjaar te kunnen starten en tegen de zomer van 2021 klaar te zijn.”

Dubbel zo groot

De nieuwe kazerne komt op dezelfde plaats maar zal dubbel zo groot zijn. “Er komen in totaal zeven poorten voor het wagenpark. Dat zijn er twee meer dan nu. Bovendien zal de ziekenwagen niet meer apart gestationeerd staan. Het gebouw zal twee verdiepingen tellen. Boven komt er een cafetaria met leslokaal maar ook een sportzaal. Ons korps bestaat momenteel uit 60 brandweerlui en 8 ambulanciers maar op termijn kan dit aangroeien tot 75 brandweermannen en -vrouwen. Er zijn ook twee slaapkamers voorzien voor het geval de ambulance in de toekomst permanent bemand moet worden. Daarover is nog geen beslissing genomen.”

2,3 miljoen

De oude grindparking verdwijnt en wordt bebouwd maar er zullen wel een aantal parkeerplaatsen komen die voorbehouden zijn voor de brandweer. De tweede uitrit via de Kapelstraat blijft bestaan. In totaal gaat het om een investering van 2,3 miljoen euro.

“We kijken natuurlijk uit naar de nieuwe infrastructuur. De huidige gebouwen zijn echt afgeleefd. Eer het zover is, wacht ons nog wel een moeilijke periode. We gaan namelijk een grote tentconstructie moeten opstellen op de parking van het gemeentehuis. Die is vooral bedoeld voor de voertuigen. We mogen tijdelijk ook lokalen gebruiken in het gemeentehuis en het gebouw waarin de ambulance staat en onze cafetaria zich nu bevindt, moet in deze fase nog niet verdwijnen. Een tijdelijke verhuis naar de site van Duc d’O was voor ons geen optie. Het grootste deel van onze mensen woont vlakbij de kazerne en de interventietijd mag niet veranderen. Dat is ook de reden waarom onze nieuwe post op dezelfde locatie komt.”