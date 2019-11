AED-toestel aan sporthal heeft eerste leven gered Kristof Pieters

10u52 0 Kruibeke In Kruibeke is voor de allereerste keer een AED-toestel ingezet om iemand te reanimeren. Dit gebeurde aan sporthal De Dulpop in Bazel. “Het ging om een tennisspeler met een hartfalen”, bevestigt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA).

Kruibeke is sinds dit voorjaar een ‘Hartveilige’ gemeente. Er werden namelijk automatische defibrillatoren of AED’s op verschillende locaties geplaatst en een charter ondertekend om themalessen ‘reanimeren en defibrilleren’ te organiseren voor de bevolking.

Dagelijks krijgen in België bijna 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De overlevingskans bij een hartstilstand is klein, maar vergroot enorm als een slachtoffer snel gereanimeerd wordt en een stroomstoot van een AED krijgt toegediend.

Er staan intussen vier AED’s aan sportcentrum Kerkeputten, sporthal De Dulpop, het gemeentehuis van Kruibeke en aan de oude pastorij in het centrum van Bazel. Daar zullen nog eens twee toestellen bijkomen, namelijk aan de halte van DeWaterbus en op de markt van Rupelmonde.

Het toestel in Bazel heeft zijn nut dus al bewezen. “Het was iemand van ons eigen personeel dat het toestel heeft gebruik toen er een tennisspeler getroffen werd door een hartfalen”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere. “Het slachtoffer verkeert wel nog steeds in coma maar zonder tussenkomst was het te laat geweest.”

Zaterdag 30 november is er een gratis les reanimeren in OC De Brouwerij. Deelnemers komen te weten hoe ze de toestellen kunnen bedienen. De oefensessie gaat door van 9 tot 12 uur. Meer info en inschrijvingen:

reservaties@kruibeke.be.