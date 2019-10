Aannemer krijgt 68.000 euro schadevergoeding omdat concurrent offerte vijf minuten te laat indiende Kristof Pieters

03 oktober 2019

12u10 1 Kruibeke Makkelijk verdiend. De gemeente Kruibeke moet een aannemer 68.000 euro schadevergoeding betalen omdat een concurrent bij de aanbesteding van het nieuwe ‘t Stadhuys in Rupelmonde zijn offerte vijf minuten te laat indiende. Het online systeem voor het indienen van offertes werd intussen aangepast.

De werken aan het voormalig gemeentehuis van Rupelmonde zijn vorig jaar van start gegaan. Het gebouw verdween onder de sloophamer en maakt plaats voor een nieuw ontmoetingscentrum met een bibliotheekfiliaal, toeristisch infopunt, dorpshuis, gemeenschapscentrum en vergaderruimte. Aan het project hangt een prijskaartje van 1,2 miljoen euro. Daar is intussen 68.000 euro bijgekomen want de gemeente moet aan een concurrerende aannemer een schadevergoeding betalen.

“Het gaat om een dossier van vorige legislatuur maar de fout ligt voornamelijk bij het computersysteem”, legt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) uit. “Bij openbare aanbestedingen kunnen aannemers online een offerte indienen. Dat gebeurt via een portaalsite van de Vlaamse overheid. Voor de bouw van ’t Stadhuys hadden twee firma’s een offerte ingediend. Er is gekozen voor de goedkoopste maar het concurrerend bedrijf heeft klacht ingediend. Het andere bedrijf had namelijk zijn dossier vijf minuten te laat ingediend. Dit is niet door de diensten opgemerkt en intussen is het computersysteem ook aangepast. Na het verstrijken van de deadline kan men voortaan geen documenten meer uploaden.”

De gemeente zit erg verveeld met het dossier en schakelde meteen een advocaat in. “Die heeft ons echter geadviseerd om een dading af te sluiten”, vervolgt Van Laere. “We zouden weinig kans gemaakt hebben voor de rechtbank. Aangezien noch wij noch de aannemer zin hadden in een lange procedureslag is er tot een overeenkomst gekomen. We betalen dus 68.000 euro schadevergoeding. Geld dat we natuurlijk liever aan iets anders besteed hadden maar het is nu niet anders. De aannemer die de opdracht binnenhaalde is trouwens nog altijd goedkoper, zelfs met die schadevergoeding meegerekend.”

De bouwwerken zitten gelukkig wel goed op schema. Momenteel is de ruwbouwfase al vergevorderd en zit de aannemer al op de eerste verdieping. In de nieuwbouw, dat dus de naam ’t Stadhuys krijgt, wordt onderdak geboden aan een gemeenschapscentrum, de bibliotheek, het dorpshuis en het toeristisch infokantoor. De bib op de benedenverdieping heeft ook een mooie leeszaal en zelfs een tuintje. Op het gelijkvloers is ook een gemeenschappelijk onthaal met een coffeecorner. Op de eerste verdieping is een vergaderzaal en komen er drie ‘flexplekken’ voor gemeentepersoneel dat op verplaatsing wil werken. De bovenverdieping tot slot is een grote polyvalente zaal voor een honderdtal personen staand of zestig zittend. Het dorpshuis mag gebruik maken van de verschillende ruimten in het gebouw. Als alles volgens plan verloopt, worden de deuren begin 2020 geopend.