Aankoop Duc D’O in eindfase: 4,2 miljoen euro en ruil van werkplaats Kristof Pieters

10 juli 2020

17u25 0 Kruibeke Het Kruibeekse gemeentebestuur hoopt in augustus of september de aankoopakte te kunnen tekenen voor een deel van de voormalige chocoladefabriek Duc D’O. Het dossier liep enkele maanden vertraging op doordat er bezwaren werden ingediend maar die zijn intussen onontvankelijk verklaard.

Zoals intussen bekend zullen de administratieve diensten, het OCMW, de werkplaats van de technische diensten van de gemeente Kruibeke en het wijkkantoor van de politie ondergebracht worden op de site van de voormalige chocoladefabriek. Het gemeentebestuur stapte immers af van het plan van een grondige verbouwing van het huidig gemeentehuis. De gemeente wil zowel de voormalige kantoren kopen als één van de loodsen op de site. Kruibeke legt 4,2 miljoen euro op tafel voor de aankoop én zal daarbovenop ook de site van de huidige werkplaats van de technische dienst leggen. Die ligt in woongebied en kan verkaveld worden.

Het dossier heeft intussen wel een aantal maanden vertraging doordat er verschillende klachten werden ingediend. “Die zijn echter onontvankelijk verklaard”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). Het gemeentebestuur zat intussen niet stil en heeft de nodige leningen reeds afgesloten. Een eerste lening van 4.000.000 euro zal worden opgenomen bij de aankoop en een tweede lening van 1.700.000 euro wordt opgenomen tijdens de verbouwing in 2021 en 2022. De akte zal wellicht in augustus of september definitief verleden worden. De verhuis is gepland voor 2022.

Sinds de coronacrisis werkt een groot deel van het personeel vaak van thuis. Toch is dit volgens Van Laere geen reden om het dossier opnieuw onder de loep te nemen. “Voor sommige mensen is telewerken een goede oplossing maar het is moeilijker voor wie kinderen heeft. In de toekomst zal thuiswerk zeker mogelijk blijven maar dit neemt niet weg dat er nood is aan een grotere stek voor de administratieve diensten.”