7 chauffeurs geflitst in Moortelstraat Kristof Pieters

17 juli 2020

17u43 0

De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft snelheidscontroles gehouden in de Moortelstraat in Kruibeke. Er werden in totaal 23 voertuigen gecontroleerd waarvan er 7 geflitst werden.