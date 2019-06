48 bestuurders geflitst op omleidingsroute in Molenstraat PKM

10 juni 2019

In de Molenstraat in Kruibeke werd er afgelopen weekend een snelheidscontrole uitgevoerd. Er werden 476 voertuigen gecontroleerd. Daarvan werden 48 bestuurders geflitst. De maximale snelheid bedroeg 85 km/uur. De Molenstraat maakt momenteel deel uit van de omleidingsroute door werken in de Burchtstraat. De politie zal daarom geregeld controles houden.