43 meter lange en 33 ton zware brug met kraan over snelweg gelegd Kristof Pieters

04 juli 2020

09u38 6 Kruibeke/Melsele/Zwijndrecht Een aannemer heeft voorbije nacht een Een aannemer heeft voorbije nacht een nieuwe brug over de E17 geplaatst ter hoogte van het complex Kruibeke. De brug heeft een ‘tijdelijk’ karakter en zal er vijf jaar liggen in het kader van de Oosterweelwerken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Voor deze operatie werd de autosnelweg in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Drie brugdelen van maar liefst 43 meter lang werden met een kraan op hun plaats gelegd: naast de bestaande brug van de Krijgsbaan. Ze dient om het verkeer naar Zwijndrecht een draaimanoeuvre te laten maken want de afrit Zwijndrecht van de E17 richting Gent gaat vanaf 18 juli definitief dicht. Alle verkeer zal vanaf dan via deze ‘keerbrug’ een bocht moeten maken over de snelweg heen om aan de andere kant de E17 te verlaten.

Het is maar de eerste in een hele reeks tijdelijke bruggen die deze zomer nog geplaatst gaan worden. Ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-West zal dat in augustus gebeuren.

De werken zijn voorbije nacht alvast bijzonder vlot en zonder problemen verlopen. Komende nacht gaat de snelweg opnieuw dicht om de bouten aan te draaien. Het verkeer richting Gent is onderbroken tussen 1 uur en 5 uur en in de richting van Antwerpen tussen 2 uur en 7 uur. Het verkeer verlaat dan de snelweg via de afritten Kruibeke en kan de snelweg terug oprijden via de opritten Kruibeke.

Meer over Antwerpen

Antwerpen-West

E17

Gent

Krijgsbaan

Kruibeke

Oosterweelwerken

Zwijndrecht