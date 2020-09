207 chauffeurs geflitst in Burchtstraat Kristof Pieters

21 september 2020

17u47 0 Kruibeke/Temse De politie van de zone Kruibeke/Temse controleerde zaterdag 2.817 voertuigen op hun snelheid. Dit gebeurde op vijf locaties, zowel in Kruibeke als in Temse. 12.8% werd geflitst.

Op de Nieuwe Baan in Kruibeke reed maar liefst 23.4% te snel (45 op een totaal van 192). In de Burchtstraat was dat zelfs bijna vier op de tien. Eén persoon reed daar 89 km/u terwijl de maximumsnelheid er 50 km/u bedraagt. Van de 519 gecontroleerde voertuigen werden er 207 geflitst.

In de Hoogkamerstraat in Temse (50 km/u) werden 10 chauffeurs geflitst op een totaal van 619. Aan Huis Ten Halven Temse (50 km/u) waren er 23 overtredingen op een totaal van 507 en op de N16 Temse (90 km/u) reden 75 van 980 chauffeurs te snel.