18-jarige dronken bestuurder veroorzaakt brokken en speelt rijbewijs kwijt PKM

10 juni 2019

17u56 0 Kruibeke Een 18-jarige man uit Kruibeke is zijn rijbewijs kwijtgespeeld nadat hij met zijn auto in de Bazelstraat twee geparkeerde voertuigen had aangereden.

De schade aan de geparkeerde voertuigen was groot. De jongeman legde bovendien een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat hij 1,35 promille alcohol in zijn bloed had. Gelet op het feit dat de bestuurder zijn rijbewijs nog geen twee jaar had, werd er contact opgenomen met het parket. De parketmagistraat besliste om het rijbewijs onmiddellijk in te trekken voor vijftien dagen. De jongeman zal zich later ook nog voor de politierechtbank moeten verantwoorden.