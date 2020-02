12.411 euro subsidie voor energiebesparende maatregelen in Cauterhoek en Kerkeputten Kristof Pieters

03 februari 2020

15u09 0 Kruibeke De gemeente Kruibeke heeft een subsidie gekregen van 12.411 euro voor energiebesparende ingrepen in de sociale wijk Cauterhoek en het sportcentrum Kerkeputten.

In het voorjaar van 2018 lanceerde het Vlaams Energieagentschap (VEA) de campagne ‘Overal stroomversnellers’ waarbij elke gemeente energieprojecten kon indienen. Deze projecten werden online voorgesteld op de website van ‘Overal stroomversnellers’ waarna burgers tot konden stemmen op hun favoriet project. Zodra minstens 1% van de bevolking op één van de energieprojecten had gestemd, kon de gemeente aanspraak maken op 0,75 euro subsidie per inwoner voor de realisatie van deze projecten. Al snel werd het vereiste aantal stemmen in de gemeente Kruibeke behaald. De subsidie voor Kruibeke bedraagt in totaal 12.441 euro.

Het college heeft beslist om 7.500 euro te gebruiken voor het project ‘Ledverlichting in de Cauterhoek’ van de huisvestingsmaatschappij. 4.941 euro gaat naar de aanleg van een nieuw dak voor de kantine en de kleedkamers van het sportcentrum Kerkeputten. Daarbij is er ook isolatie voorzien en zonnepanelen. Tegelijk zal er energiezuinige verlichting worden aangebracht.