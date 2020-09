117 vrijwilligers nemen deel aan World Cleanup Day Kristof Pieters

23 september 2020

14u02 1 Kruibeke Maar liefst 117 vrijwilligers hebben in Kruibeke deelgenomen aan de World Cleanup Day, één van de activiteiten van Reisbureau Umunsi voor een betere, duurzame wereld. Om de coronamaatregelen te respecteren, werd er geen gezamenlijk evenement georganiseerd, maar gingen de vrijwilligers op pad in hun eigen buurt.

Op World Cleanup Day bundelen mensen van over de hele wereld hun krachten om onze planeet mooier te maken. Ook in Kruibeke staken heel wat mensen de handen uit de mouwen om te zorgen voor properdere straten, speelpleinen en parken. Via het e-loket konden inwoners de gemeente laten weten in welke buurt men ging opruimen. Wie wou kon ook vuilniszakken, grijpstokken, fluohesjes en/of handschoenen ontlenen. Na afloop kregen alle helpers een jeton waarmee ze een ijsje konden afhalen.