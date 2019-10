100-jarige Romanie getrakteerd op rondrit in oldtimer Kristof Pieters

28 oktober 2019

16u24 2 Kruibeke Romanie Bolsens heeft haar 100ste verjaardag in stijl gevierd. De kranige eeuwelinge werd rondgereden door de gemeente in een uniek Ford 1 uit 1931.

Familie en vrienden hadden voor Romanie een grote verrassing in petto voor haar eeuwfeest. Nadat ze geblinddoekt naar buiten werd gebracht bij woonzorgcentrum Poldervliet stond er tot haar grote verrassing een fraaie oldtimer klaar: een Ford A uit 1931, een model waarvan er slechts 300 werden gemaakt.

Romanie werd via de Barbierstraat naar de Portugezenstraat en Groendam gereden, waar ze opgroeide. Daar kwamen de tranen even in haar ogen. De terugweg ging via landelijke wegen richting Kruibeke-centrum, waar Romanie heel haar leven werkte bij dokter Govaert in de Bazelstraat.

Al Vloeiende Groeiende

Terug aangekomen in het woonzorgcentrum stond harmonie ‘Al Vloeiende Groeiende’ haar op te wachten. Romanie was jarenlang steunend lid van deze muziekmaatschappij. Ook een delegatie van het gemeentebestuur kwam langs. Uit de handen van burgemeester Dimitri Van Laere kreeg ze de felicitaties van onze vorstenpaar en een grote taart.

De eeuwelinge mag dan wel in een woonzorgcentrum verblijven, ze doet nog altijd enorm veel zelf. Volgens velen zullen er dan ook nog heel wat jaartjes boven het eeuwgetal bijkomen. “Maar we zullen al eens beginnen met 101”, knipoogt Romanie.