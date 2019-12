1 op 4 te snel op Nieuwe Baan Kristof Pieters

30 december 2019

18u02 0 Kruibeke/Temse De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft op verschillende plaatsen snelheidscontroles gehouden. Op de Nieuwe Baan in Bazel was in verhouding het grootst aantal chauffeurs in overtreding, bijna 1 op 4 werd op de bon geslingerd.

In totaal werden er op de Nieuwe Baan 135 voertuigen gecontroleerd en 35 geflitst. In de Temsestraat in Rupelmonde waren er 7 chauffeurs in overtreding op een totaal van 63.

In Temse werd het grootst aantal overtredingen vastgesteld op de N16. Daar werden 49 voertuigen geflitst maar dan wel op een totaal van 1.115 wagens. Procentueel waren er meer overtredingen in de Veldstraat want daar werden 27 bestuurders beboet op een totaal van 163. In de Gentstraat waren er 25 hardrijders op een totaal van 318 en in de Kouterstraat werd welgeteld 1 chauffeur geflitst op 160. Nog beter deed de Houtbriel want daar was niemand van de 41 gecontroleerde chauffeurs in overtreding.