1 op 3 te snel op Nieuwe Baan

Kristof Pieters

18 juli 2019

15u40

De politiezone Kruibeke-Temse heeft op verschillende plaatsen snelheidscontroles gehouden. In de Bokmolenstraat in Temse werden 16 voertuigen gecontroleerd en 2 geflitst. In de Gentstraat in Tielrode waren er 23 overtreders op een totaal van 211. In Bazel reed 1 op 3 te snel op de Nieuwe Baan. Van de 186 gecontroleerde voertuigen werden er 60 geflitst. In de Molenstraat in Kruibeke tot slot was er een controle op het omleidingstraject voor de werken aan de gewestweg. Hier werden 136 voertuigen gecontroleerd en 10 geflitst.